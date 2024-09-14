Эстония не будет играть с Белоруссией в Евролиге

Эстонцы отказались играть с белорусами в Евролиге

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборная Эстонии по пляжному футболу не согласна играть против Белоруссии в четвертьфинале Суперфинала Евролиги.

Страна из-за этого технически проиграла, сообщает РБК Спорт.

"Решение уже было принято ранее, поскольку эта встреча была теоретически возможна в предыдущих турнирах", — говорится в сообщении Эстонского футбольного союза.

Почему Эстония не согласилась играть с Белоруссией, осталось неизвестным.

Кстати, Суперфинал Евролиги проходит в Италии. Белорусы без борьбы вышли в полуфинал, где сразятся с победителем пары Португалия — Швейцария.

Уточнения

Евролига — название кубкового турнира между европейскими клубами.



Пляжный футбол (англ. beach soccer) — вид спорта, основанный на правилах игры в традиционный футбол, но разыгрываемый на песчаных пляжах.

