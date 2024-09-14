Эстония не будет играть с Белоруссией в Евролиге

Сборная Эстонии по пляжному футболу не согласна играть против Белоруссии в четвертьфинале Суперфинала Евролиги.
Страна из-за этого технически проиграла, сообщает РБК Спорт.
"Решение уже было принято ранее, поскольку эта встреча была теоретически возможна в предыдущих турнирах", — говорится в сообщении Эстонского футбольного союза.
Почему Эстония не согласилась играть с Белоруссией, осталось неизвестным.
Кстати, Суперфинал Евролиги проходит в Италии. Белорусы без борьбы вышли в полуфинал, где сразятся с победителем пары Португалия — Швейцария.
Евролига — название кубкового турнира между европейскими клубами.
Пляжный футбол (англ. beach soccer) — вид спорта, основанный на правилах игры в традиционный футбол, но разыгрываемый на песчаных пляжах.
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