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В чём суть армлифтинга и какие упражнения нужно выполнять?

Тренер назвал основные упражнения из армлифтинга
1:40
Спорт

Основоположником армлифтинга стал немецкий спортсмен Герман Гёрнер, которому удалось поднять 330 килограмм одной рукой. Фитнес-эксперт Егор Ходырев перечислил основные упражнения из этой дисциплины.

Тренер назвал основные упражнения из армлифтинга
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Армлифтинг — силовой вид спорта, где спортсмены соревнуются в подъёме тяжёлых снарядов за счёт силы хвата рук. В нём зачастую используют нестандартные толстые грифы, специальные гири и другие объекты.

"Основное упражнение в армлифтинге — Роллинг Тандер или "Медвежья лапа". Атлету необходимо поднять и зафиксировать максимальный вес за вращающуюся ручку диаметром 60 мм. Это сложно сделать тем, что при поднятии веса вся нагрузка ложится на кисть и предплечье", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Он перечислил основные упражнения из этой дисциплины.

Тяга Аполлона Аксель. Она развивает не только мощь хвата, но и общую физическую силу.

Серебряная пуля. В нем используется железный эспандер и снаряд длиной 45 мм с диаметром 19 мм и шнурком, напоминающим пулю.

Тяга Саксон Бар. Это разновидность становой тяги с прямоугольным грифом.

Хаб. Упражнение похоже на Роллинг Тандер, но атлет поднимает груз с помощью ручки с округлым основанием диаметром 76 мм, используя щипковый хват.

Экскалибур. Упражнение названо в честь легендарного меча короля Артура и напоминает вытаскивание меча из камня.

Уточнения

Атле́т (от греч. ἀθλητής) — понятие, употребляемое в нескольких смыслах, в широком смысле — как синоним слова «спортсмен», любой участник спортивных соревнований; в более узком смысле — любой, кто на любительском (или профессиональном) уровне занимается лёгкой (или тяжёлой) атлетикой.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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