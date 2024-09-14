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Веллитон заявил, что Станкович сильнейший специалист

Веллитон: со Станковичем "Спартак" может побороться за чемпионство
0:44
Спорт

Главный тренер московского ФК "Спартак" Деян Станкович — специалист с большим именем. Клуб с ним может побороться за чемпионство. Так считает бывший футболист "Спартака" из Бразилии Веллитон.

Веллитон: со Станковичем "Спартак" может побороться за чемпионство
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"С того момента, как Станкович начал тренировать сборную, они смогли одержать достаточное количество побед. С этим тренером они могут выиграть чемпионат", — добавил Веллитон.

Станковича поставили главным тренером клуба в конце весны этого года. Он официально был представлен публике в июне. "Спартак" под его руководством набрал 14 очков в РПЛ, сейчас команда на четвертом месте в турнирной таблице, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ве́ллитон Соа́рес де Мора́ис (порт.-браз. Welliton Soares de Morais; род. 22 октября 1986[…], Консейсан-ду-Арагуая, Пара) — бразильский футболист, нападающий.
 

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. После завершения карьеры — тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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