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Васильев назвал дело Камилы Валиевой заговором против спорта РФ

Чемпион Васильев считает дело Валиевой заговором против российского спорта
1:26
Спорт

Те негативные факты в деле с обвинением российской фигуристки Камилы Валиевой, которые недавно вскрылись, говорят о том, что это был заговор Запада против всего нашего спорта. Так считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Чемпион Васильев считает дело Валиевой заговором против российского спорта
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, PDM

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наняло экс-директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожис, чтобы он составил свое заключение по делу Валиевой.

Специалист сделал вывод, который мог бы защитить Камилу. Эксперимент Сожиса подтвердил, что следы раскрошенной таблетки, содержавшей триметазидин, могут привести к положительному результату допинг-пробы. Однако несмотря на это WADA не дало ход результатам эксперимента Сожи.

"Теперь уже совершенно очевидно, что дело Камилы Валиевой — это заговор против российского спорта и российских спортсменов. И это дело, как говорится, шито белыми нитками. И скрыть такие вещи становится уже достаточно сложно", — цитирует Васильева РИА Новости.

По его словам, WADA — это инструмент для воздействия на непокорных. А наша страна к таким и относится. В данном случае спортсменку уничтожили.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой — инцидент, произошедший на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заподозренной в употреблении метаболического препарата — триметазидина, запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году и объявленного допингом.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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