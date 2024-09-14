Васильев назвал дело Камилы Валиевой заговором против спорта РФ

Те негативные факты в деле с обвинением российской фигуристки Камилы Валиевой, которые недавно вскрылись, говорят о том, что это был заговор Запада против всего нашего спорта. Так считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наняло экс-директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожис, чтобы он составил свое заключение по делу Валиевой.
Специалист сделал вывод, который мог бы защитить Камилу. Эксперимент Сожиса подтвердил, что следы раскрошенной таблетки, содержавшей триметазидин, могут привести к положительному результату допинг-пробы. Однако несмотря на это WADA не дало ход результатам эксперимента Сожи.
"Теперь уже совершенно очевидно, что дело Камилы Валиевой — это заговор против российского спорта и российских спортсменов. И это дело, как говорится, шито белыми нитками. И скрыть такие вещи становится уже достаточно сложно", — цитирует Васильева РИА Новости.
По его словам, WADA — это инструмент для воздействия на непокорных. А наша страна к таким и относится. В данном случае спортсменку уничтожили.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой — инцидент, произошедший на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заподозренной в употреблении метаболического препарата — триметазидина, запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2014 году и объявленного допингом.
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