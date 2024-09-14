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Тренер "Сити" не пользуется соцсетями

Гвардиола признался, что не пользуется соцсетями
0:50
Спорт

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола рассказал, что не сидит в соцсетях и не пользуется мессенджерами.

Гвардиола признался, что не пользуется соцсетями
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо, CC0

"У меня есть только мобильный телефон, ни TikTok, ни Twitter, ни WhatsApp, ничего! Только мобильный телефон и электронная почта. И этого достаточно. Всякий раз, когда мне нужно узнать, что творится в соцсетях, я беру у дочери её телефон", — признался тренер.

53-летний Гвардиола начал тренировать "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством команда победила в Лиге чемпионов и стала шестикратным чемпионом страны.

Контракт Гвардиолы с "Сити" закончится в 2025-м году, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Хосе́п (Пеп) Мари́я Гвардио́ла-и-Са́ла (кат. Josep Guardiola i Sala, каталанское произношение: [ʒuˈzɛb ɡwəɾðiˈɔlə]; род. 18 января 1971[…], Санпедор, Каталония) — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club, английское произношение: [ˈmæntʃɪstər 'sɪtɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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