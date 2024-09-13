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ESPN: суд по делу о смерти Марадоны перенесли на 2025 год

Суд против медиков по делу о смерти Марадоны опять перенесли
0:46
Спорт

Судебный процесс перенесен на 2025 год в отношении восьми врачей, которых прокуратура считает причастными к смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Об этом пишет ESPN.

Суд против медиков по делу о смерти Марадоны опять перенесли
Фото: Flickr by Joe Gratz, PDM

Суд должен пройти 11 марта.

Перенести начало разбирательства попросили трое из восьми медиков.

Врачей, которые ухаживали за футболистом, обвиняют в том, что они проявили халатность, оставили его без помощи и бросили "на произвол судьбы". Пять врачей и три медсестры могут сесть в тюрьму на срок от 8 до 25 лет.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в на 61-м году жизни, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Дие́го Арма́ндо Марадо́на (исп. Diego Armando Maradona, испанское произношение: [ˈdjeɣo maɾaˈðona]; 30 октября 1960, Ланус — 25 ноября 2020, Дике-Лухан) — аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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