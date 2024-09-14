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Новый футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде

Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
0:33
Спорт

Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" откроется в Мадриде.

Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Команду собирает немецкий футболист Кроос. Он недавно завершил профессиональную карьеру.

Основатель клуба уже встретился с главой Королевской федерацией футбола Мадрида, чтобы реализовать проект, сообщает "Матч ТВ".

Процесс создания команды не останавливается.

Кстати, новый клуб будет соревноваться в юношеских категориях чемпионатов, которые будет организовывать Королевская федерация футбола Мадрида.

Уточнения

То́ни Кро́ос (нем. Toni Kroos, немецкое произношение: [ˈtoːni ˈkʁoːs]; 4 января 1990, Грайфсвальд, Росток, ГДР) — немецкий футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Мадри́д (исп. Madrid [maˈðɾið]) — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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