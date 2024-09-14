Футбольный клуб "Зенит" за последнее десятилетие потратил рекордную сумму на новых игроков.
В этом сезоне команда отпразднует своё столетие. Президент петербургского клуба Александр Медведев ещё до начала сезона сообщил, что в год столетия сборная выступит "как положено".
Как следствие клуб приобрел ведущих игроков у трёх своих конкурентов.
"Зенит" заплатит за футболистов €42,7 миллиона.
Впервые за пять сезонов клуб РПЛ летом потратил €40 миллионов. Всего за десятилетие "Зенит" летом три раза платил €40 миллионов, другие российские клубы так не раскошеливались, пишет РБК Спорт.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.
«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России. Основан 22 февраля 2008 года.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.