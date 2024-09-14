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"Зенит" в этом сезоне потратил рекордную сумму на новичков

"Зенит" побил рекорд по тратам на новичков
0:48
Спорт

Футбольный клуб "Зенит" за последнее десятилетие потратил рекордную сумму на новых игроков.

"Зенит" побил рекорд по тратам на новичков
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

В этом сезоне команда отпразднует своё столетие. Президент петербургского клуба Александр Медведев ещё до начала сезона сообщил, что в год столетия сборная выступит "как положено".

Как следствие клуб приобрел ведущих игроков у трёх своих конкурентов.

"Зенит" заплатит за футболистов €42,7 миллиона.

Впервые за пять сезонов клуб РПЛ летом потратил €40 миллионов. Всего за десятилетие "Зенит" летом три раза платил €40 миллионов, другие российские клубы так не раскошеливались, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России. Основан 22 февраля 2008 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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