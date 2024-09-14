Владелец португальского "Фамаликана" запретил игроку переходить в российский клуб

Совладелец португальского ФК "Фамаликан", предприниматель из Израиля Идан Офер не разрешил защитнику Риччели перейти в клубы РПЛ.
У 25-летнего футболиста была возможность выступать за "Химки", ЦСКА и "Рубин". Однако владелец португальской команды наложил вето на трансфер игрока в Россию.
Риччели выступает за "Фамаликан" с пять лет. Соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, пишет РБК Спорт.
Идан Офер (ивр. עידן עופר; род. 2 октября 1955, Хайфа) — израильский бизнесмен-миллиардер и филантроп, интересовавшийся судоходством, энергетикой, горнодобывающей промышленностью и спортом.
Футбольный клуб «Фамаликан» (порт. Futebol Clube de Famalicão) — португальский футбольный клуб из города Вила-Нова-ди-Фамаликан.
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