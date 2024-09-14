Украинский вратарь продолжит играть за "Реал"

Лунин продолжит защищать ворота "Реала"

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Голкипер национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин продолжит играть за мадридский "Реал".

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

С 25-летним вратарем продлили контракт. Срок действия — до лета 2030 года.

До "Реала" Лунин защищал ворота луганской "Зари". В прошлом сезоне Андрей был основным вратарем команды, поскольку у бельгийца Тибо Куртуа была очень серьезная травма колена.

В этом сезоне Лунин еще ни разу не вышел на поле. Всего за "Реал" украинец провел 48 матчей, пропустив 51 гол и 16 сыграв на ноль, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.



Андре́й Алексе́евич Лу́нин (укр. Андрій Олексійович Лунін; род. 11 февраля 1999, Красноград, Харьковская область) — украинский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2024.

