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Украинский вратарь продолжит играть за "Реал"

Лунин продолжит защищать ворота "Реала"
0:41
Спорт

Голкипер национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин продолжит играть за мадридский "Реал".

Лунин продолжит защищать ворота "Реала"
Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

С 25-летним вратарем продлили контракт. Срок действия — до лета 2030 года.

До "Реала" Лунин защищал ворота луганской "Зари". В прошлом сезоне Андрей был основным вратарем команды, поскольку у бельгийца Тибо Куртуа была очень серьезная травма колена.

В этом сезоне Лунин еще ни разу не вышел на поле. Всего за "Реал" украинец провел 48 матчей, пропустив 51 гол и 16 сыграв на ноль, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Андре́й Алексе́евич Лу́нин (укр. Андрій Олексійович Лунін; род. 11 февраля 1999, Красноград, Харьковская область) — украинский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2024. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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