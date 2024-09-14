Украинский вратарь продолжит играть за "Реал"

Голкипер национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин продолжит играть за мадридский "Реал".
С 25-летним вратарем продлили контракт. Срок действия — до лета 2030 года.
До "Реала" Лунин защищал ворота луганской "Зари". В прошлом сезоне Андрей был основным вратарем команды, поскольку у бельгийца Тибо Куртуа была очень серьезная травма колена.
В этом сезоне Лунин еще ни разу не вышел на поле. Всего за "Реал" украинец провел 48 матчей, пропустив 51 гол и 16 сыграв на ноль, сообщает РБК Спорт.
«Реа́л Мадри́д» (исп
Андре́й Алексе́евич Лу́нин (укр. Андрій Олексійович Лунін; род. 11 февраля 1999, Красноград, Харьковская область) — украинский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2024.
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