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Выяснилось, в чём заключается основная проблема "Зенита"

Тренер Гладилин считает, что "Зенит" перенасыщен чемпионствами
1:21
Спорт

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин сообщил, что у петербургского "Зенита" есть проблема, связанная с переизбытком побед. Он утверждает, что игрокам команды становится сложнее мотивировать себя из-за большого количества трофеев.

Тренер Гладилин считает, что "Зенит" перенасыщен чемпионствами
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

По мнению Гладилина, основная проблема "Зенита" заключается в том, что команда перенасыщена чемпионствами и победами. Это приводит к снижению уровня самоотдачи и мотивации, особенно среди бразильских игроков.

"Когда команда перенасыщается чемпионствами, победами, то уже нет максимальной самоотдачи, нет мотивации, особенно это касается бразильских игроков. Это основная проблема "Зенита", — отметил Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

В рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги "Зенит" встретится с ЦСКА. Матч пройдёт 14 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнётся в 16:30 по московскому времени.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. У команды пять побед и две ничьи. ЦСКА находится на пятом месте с 13 очками, четырьмя победами, двумя поражениями и одной ничьей.

Уточнения

Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России по футболу. В 2007—2011 — депутат Государственной Думы V созыва от партии «Единая Россия».

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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