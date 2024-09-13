Пилатес: когда контроль над телом становится искусством

Пилатес: принципы, польза и советы

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Пилатес — это система упражнений, разработанная более 100 лет назад, которая развивает гибкость, баланс и контроль над телом. Она подходит для людей любого возраста и уровня подготовки. В основе метода лежит выполнение плавных, контролируемых движений с акцентом на правильное дыхание.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Ключевые принципы пилатеса

Дыхание — важно контролировать вдохи и выдохи, насыщая тело кислородом.

Концентрация — упражнения требуют внимания к каждому движению.

Центрирование — упражнения начинаются с укрепления мышц кора, которые поддерживают тело.

Точность — важна правильная техника, а не количество повторений.

Плавность — движения должны перетекать одно в другое.

Польза

Пилатес улучшает осанку, снижает мышечное напряжение и помогает при болях в пояснице. Занятия можно проводить как с весом собственного тела, так и с использованием специального оборудования.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

