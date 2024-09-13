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Экс-игрок "Сельты" осуждён за домогательства к талисману "Эспаньола"

Бывшего футболиста "Сельты" осудили за домогательства
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Спорт

Экс-игрок "Сельты" Уго Мальо осуждён за сексуальное домогательство к женщине в костюме попугая.

Бывшего футболиста "Сельты" осудили за домогательства
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, CC BY-SA 4.0

Он начал приставать к ней перед матчем в 2019 году. Мальо подошел к женщине, запустил руки под костюм и дотронулся до её груди.

Суд оштрафовал футболиста и назначил ему выплаты в размере 10 евро каждый день в течение 20 месяцев, пишет РИА Новости Спорт.

Уточнения

«Се́льта» (галис. и исп. Real Club Celta de Vigo) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. 

Уго Мальо Новехиль (исп. Hugo Mallo Novegil; род. 22 июня 1991, Марин, Галисия) — испанский футболист, правый защитник греческого клуба «Арис» (Салоники).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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