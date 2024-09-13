Пиняев и Батраков попали в топ самых опытных футболистов до 20 лет

Футболисты "Локо" вошли в список самых опытных игроков до 20 лет

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки московского "Локомотива" вошли в сотню лучших по уровню их опыта выступления.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований в футболе.

Сергей Пиняев занял 60-е место, Алексей Батраков — 67-ю строчку, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее стало известно, что 27-летний центральный защитник Сесар Монтес стал игроком "Локомотива". Контракт мексиканца из "Альмерии" рассчитан до июня 2029 года. В команде железнодорожников Монтес будет играть под 23-м номером.

Уточнения

Серге́й Макси́мович Пиня́ев (род. 2 ноября 2004, Саратов) — российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.



Алексе́й Андре́евич Батрако́в (род. 9 июня 2005, Орехово-Зуево, Московская область) — российский футболист, атакующий полузащитник московского «Локомотива».



Се́сар Хаси́б Мо́нтес Ка́стро (исп. César Jasib Montes Castro; род. 24 февраля 1997, Эрмосильо) — мексиканский футболист, центральный защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

