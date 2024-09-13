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Корейский футболист обвинил власти Китая в шантаже

Футболист из Кореи рассказал, что власти Китая его шантажировали
0:42
Спорт

Корейский футболист Сон Джун Хо попал в число забаненных за участие в договорных матчах, когда выступал за китайский клуб "Шаньдун Тайшань".

Футболист из Кореи рассказал, что власти Китая его шантажировали
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Он обвинил власти КНР в шантаже.

"Китайская полиция предъявила мне нелепые обвинения. Я был охвачен страхом и беспокойством за свою семью, у меня не было другого выбора, кроме как признаться в обвинениях, которых я даже не понимал, лишь бы поскорее вернуться к семье", — рассказал Сон Джун Хо Франс пресс.

Он добавил, что единственное доказательство его вины — это фальшивое признание. Полиция получила его из-за жесткого давления на ранних этапах допроса.

Уточнения

Сон Джун Хо (кор. 손준호; род. 12 мая 1992, Йондок) — южнокорейский футболист, полузащитник, игрок сборной Южной Кореи.

«Шаньдун Тайшань» бывший «Шаньдун Лунэн Тайшань» (кит. 山东鲁能泰山) — китайский футбольный клуб из города Цзинань, провинция Шаньдун. В настоящее время выступает в Суперлиге Китая по футболу.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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