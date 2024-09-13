Звезда КХЛ оказался в центре семейного скандала

Хоккеист Вовченко оказался в центре семейного скандала

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Жена нападающего ХК "Металлург" Даниила Вовченко рассказала о постоянных изменах мужа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По ее словам, Вовченко часто ходил в сомнительные заведения, где он мог употреблять запрещенные вещества. Она опубликовала в соцсетях фото заявления о разводе, которое подал сам хоккеист.

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал эту ситуацию.

"У игрока есть помощники, агенты. КХЛ создала базу с образовательными курсами, как не попадать в такие ситуации", — заявил он.

Хоккеист не играл в текущем сезоне из-за травмы головы, полученной в матче с нижнекамским "Нефтехимиком", пишет "Матч ТВ".

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.



Даниил Максимович Вовченко (род. 4 апреля 1996, Череповец) — российский хоккеист, нападающий магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ.

