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Паралимпийцам из Белоруссии не разрешили вытираться белыми полотенцами

Белорусам на Паралимпиаде запрещали пользоваться белыми полотенцами
0:35
Спорт

Белорусам на Паралимпиаде, которая прошла в Париже, не разрешали пользоваться белыми полотенцами. Об этом сообщил чемпион Игр по плаванию Егор Щелканов.

Белорусам на Паралимпиаде запрещали пользоваться белыми полотенцами
Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg, CC BY-SA 3.0

Он рассказал, что на старте перед заплывом обычно берет полотенце и кладет на удобное для себя место.

"Белое полотенце мне запретили использовать, так как белый цвет есть в нашем флаге. Этот маразм отменили после, но пришлось убеждать организаторов", — цитирует спортсмена "Матч ТВ".

Паралимпиада прошла с 28 августа по 8 сентября.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью.

Егор Петрович Щелканов (бел. Ягор Пятровіч Шчалканаў; род.11 июня 2001 года, Брест) — белорусский пловец-паралимпиец, выступающий среди спортсменов с нарушением опорно-двигательной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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