Популярная брейкерша с ОИ-2024 возглавила мировой рейтинг

Ставшая мемом на Олимпиаде брейкерша Ганн возглавила мировой рейтинг

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Ставшая мемом после Олимпиады в Париже брейкерша Рэйчел Ганн лидирует в новом рейтинге лучших брейкерш по версии Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

Фото: commons.wikimedia.org by Sry85, CC BY-SA 3.0

На Играх она проиграла все свои три баттла, собрав в сумме ноль очков. Она даже стала мемом в соцсетях после того, как показала свой танец. Публике он показался странным.

Девушка возглавила рейтинг WDSF после победы на чемпионате Океании 2023 года, которая принесла ей 1000 очков. Ганн опередила японку Рико Цухако, которая выиграла ее на Олимпиаде.

Кстати, ни одна из медалисток в Париже не вошла в топ-10 рейтинга, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Брейк-данс (англ. breakdance) — спортивный стиль уличных танцев, созданный в США афроамериканской и пуэрто-риканской молодёжью в начале 1970-х годов.



Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).





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