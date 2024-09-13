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Футболиста Энцо Фернандеса лишили водительских прав

У полузащитника "Челси" Фернандеса забрали водительские права
0:47
Спорт

У футболиста "Челси" и национальной сборной Аргентины 23-летнего Энцо Фернандеса забрали права на вождение авто в Великобритании.

У полузащитника "Челси" Фернандеса забрали водительские права
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его лишили "водительской корочки" на шесть месяцев.

Кроме того, аргентинскому игроку выписали штраф на £3 тысячи.

Это произошло из-за того, что автомобиль Porsche Cayenne Фернандеса проехал на красный свет в Лланелли 28 ноября 2023-го года. Еще машина превысила скорость в Суонси.

Однако нет доказательств, что именно Фернандес был за рулем на тот момент. Футболист не ответил на запросы полиции по предоставлению информации о личности водителя, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Энцо Херемиас Фернандес (исп. Enzo Jeremías Fernández; род. 17 января 2001, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Аргентины. 

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес. Крупнейшая по площади в мире из испаноязычных стран.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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