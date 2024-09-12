Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила хранения картофеля, которые важно знать: что может погубить ваш урожай
Безупречный сметанный соус с чесноком: рецепт, который вы будете готовить снова и снова
Белоруссия стала лидером по бронированиям среди стран ближнего зарубежья
Учёные нашли секрет рекордных урожаев: создан эффективный стимулятор
Школьникам следует проверять зрение ежегодно — офтальмолог
Тёплый, холодный или горячий: как выбрать оптимальную температуру для душа?
Современные натяжные потолки: что важно знать
Американцы необычным способом поздравили баскетболистку Кларк
О чём стоит поговорить с ребёнком перед поездкой в страну с жёсткими законами

Полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ахмат"

Футболист Уткин из "Ростова" перешел в "Ахмат"
0:34
Спорт

Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин будет играть теперь за грозненский "Ахмат".

Футболист Уткин из "Ростова" перешел в "Ахмат"
Фото: commons.wikimedia.org by Джалвади Малаев, CC BY-SA 3.0

Трансфер игрока произошел на правах свободного агента.

Срок контракта Уткина рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее этот полузащитник уже был в составе грозненцев. В сезоне 2021/22 он забил 9 голов в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Тот сезон — самый успешный в карьере 24-летнего спортсмена, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Росто́в» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. 

«Ахма́т» — российский футбольный клуб из города Грозный. 

Дании́л Па́влович У́ткин (род. 12 октября 1999, Аксай, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России, выступает на правах аренды за «Ахмат».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Трендовые цвета осеннего маникюра 2024: тепло и глубина в каждом оттенке
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
На Угледарском направлении пора применять тяжёлые ФАБы Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Оксана Лут сообщает о рекордном урожае пшеницы
Самые дорогие породы собак: топ-3
Самые дорогие породы собак: топ-3
Последние материалы
Раскрыт секрет правильного накачивания шин, о котором не знают водители
Стало известно о дорогостоящей потере США на Ближнем Востоке
Неприятный запах изо рта: что делать, если с вами случилась такая неприятность
Диета по группе крови: мифы и факты
Ранние признаки сахарного диабета: как уберечь себя от опасного заболевания
Сырники с зеленью: оригинальный вариант традиционного блюда
Ювелир Ракутина уверена, что осенью 2024 стоит носить многослойные украшения
Врач Неронов: 100–150 мл крепкого спиртного вызывают поражение органов
Как придумать идею для стартапа: эффективные стратегии
Учёные увеличили урожайность пшеницы на 50% с новым препаратом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.