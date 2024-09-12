Полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ахмат"

Футболист Уткин из "Ростова" перешел в "Ахмат"

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин будет играть теперь за грозненский "Ахмат".

Фото: commons.wikimedia.org by Джалвади Малаев, CC BY-SA 3.0

Трансфер игрока произошел на правах свободного агента.

Срок контракта Уткина рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее этот полузащитник уже был в составе грозненцев. В сезоне 2021/22 он забил 9 голов в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Тот сезон — самый успешный в карьере 24-летнего спортсмена, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Росто́в» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону.



«Ахма́т» — российский футбольный клуб из города Грозный.



Дании́л Па́влович У́ткин (род. 12 октября 1999, Аксай, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России, выступает на правах аренды за «Ахмат».

