КХЛ выплатит клубам ₽1,18 миллиарда за прошлый сезон

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Рекордную сумму в 1,18 миллиарда рублей получат хоккейные клубы по итогам прошедшего сезона от КХЛ.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Больше всех заплатят обладателю Кубка Гагарина "Металлургу". Клуб заработал свыше 106 миллионов рублей, сообщает РБК Спорт.

КХЛ платит хоккеистам деньги, собранные в том числе от продаж на телевидении и беттинговых прав. Также базой служат отчисления от азартных игр.

Ранее стало известно, что петербургский СКА дома проиграл челябинскому "Трактору" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу челябинцев.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.



«Металлу́рг» — профессиональный хоккейный клуб из города Новокузнецка Кемеровской области России.





Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.



