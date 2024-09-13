КХЛ выплатит клубам ₽1,18 миллиарда за прошлый сезон

Рекордную сумму в 1,18 миллиарда рублей получат хоккейные клубы по итогам прошедшего сезона от КХЛ.
Больше всех заплатят обладателю Кубка Гагарина "Металлургу". Клуб заработал свыше 106 миллионов рублей, сообщает РБК Спорт.
КХЛ платит хоккеистам деньги, собранные в том числе от продаж на телевидении и беттинговых прав. Также базой служат отчисления от азартных игр.
Ранее стало известно, что петербургский СКА дома проиграл челябинскому "Трактору" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу челябинцев.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.
«Металлу́рг» — профессиональный хоккейный клуб из города Новокузнецка Кемеровской области России.
Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.