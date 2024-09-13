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Олимпийская чемпионка призналась, что попалась на допинге умышленно

Бегунья Энквист призналась, что специально попалась на допинге
0:49
Спорт

Бывшая советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 1996 года в беге на 100 метров с барьерами Людмила Энквист в автобиографической книге призналась, что решила умышленно попасться на допинге.

Бегунья Энквист призналась, что специально попалась на допинге
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Дело в том, что бобслей, которым она стала заниматься после завершения легкоатлетической карьеры, ей не нравился.

"Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянное несчастье; до, во время и после тренировок — днем и ночью", — заявила спортсменка.

В книге она также написала, что единственным выходом из ее ситуации стали запрещенные препараты — допинг.

"Я хотела попасться на допинге. Покончить с безумием, избавиться от страха", — цитирует Энквист РБК Спорт.

Уточнения

Людмила Николаевна Энквист (швед. Ludmila Engquist; род. 21 апреля 1964, Беломестная Криуша, Тамбовская область) — советская и российская, впоследствии шведская спортсменка (лёгкая атлетика, бобслей). 

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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