"Манчестер Сити" предстанет перед судом

"Манчестер Сити" обвиняют в 115 нарушениях

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Футбольный клуб "Манчестер Сити" предстанет перед судом. У него обнаружили 115 нарушений.

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Как сообщает Sky Sports News, слушания начнутся 16 сентября. Руководство обвиняют в нарушениях финансового fair play с 2009 по 2018 год.

Расследование в отношении клуба может продлиться до 10 недель. Решение суда может быть известно не ранее марта 2025 года.

Клуб обвиняется в непредоставлении точной информации о своих общих финансах а также выплатах игрокам и тренерскому штабу. Руководство "Сити" отрицает правонарушения.

Уточнения

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

