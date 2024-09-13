Новый судейский жест появился в Испании

Новый жест теперь будут показывать судьи во время футбольных матчей в Испании.
Дело в том, что сейчас Ла Лига серьезно настроена на борьбу с расизмом в стране.
Скрещенные руки арбитра будут сигналом для всего стадиона. Если хоть где-то заметят нарушение, матч ненадолго остановят и озвучат предупреждение по громкой связи.
Вторая демонстрация жеста — встречу прекратят, а футболистов уведут с поля в раздевалки. Если же судья в третий раз покажет жест, игру полностью остановят, пишет "Матч ТВ".
Поправки будут действовать во всех турнирах с эгидой Королевской испанской футбольной федерации.
Ла Ли́га (исп
Раси́зм — убеждение, совокупность идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика, основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими общностями и др., одни из которых врождённо превосходят другие.
Судья́ — обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча, контролирующий соблюдение игровых правил.
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