Новый судейский жест появился в Испании

Ла Лига серьезно настроена на борьбу с расизмом

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Новый жест теперь будут показывать судьи во время футбольных матчей в Испании.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Дело в том, что сейчас Ла Лига серьезно настроена на борьбу с расизмом в стране.

Скрещенные руки арбитра будут сигналом для всего стадиона. Если хоть где-то заметят нарушение, матч ненадолго остановят и озвучат предупреждение по громкой связи.

Вторая демонстрация жеста — встречу прекратят, а футболистов уведут с поля в раздевалки. Если же судья в третий раз покажет жест, игру полностью остановят, пишет "Матч ТВ".

Поправки будут действовать во всех турнирах с эгидой Королевской испанской футбольной федерации.

Уточнения

Ла Ли́га (исп lang="es">La Liga), также Приме́ра Дивисьо́н (исп. Primera División) или просто Примера, — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг Испании.



Раси́зм — убеждение, совокупность идеологических воззрений, идеологическая доктрина и политико-идеологическая практика, основанные на представлении, что человечество состоит из строго дифференцированных групп, называемых расами, этническими общностями и др., одни из которых врождённо превосходят другие.



Судья́ — обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча, контролирующий соблюдение игровых правил.

