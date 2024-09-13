Олимпийская чемпионка прокомментировала разрыв контрактов компаний с МОК

Чемпионка Горохова: Игры должны быть объективны, тогда спонсоры не уйдут

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Компании начали разрывать контракты с Международным олимпийским комитетом. Так, недавно Олимпиаду перестали спонсировать Panasonic и Toyota. Кроме того, в Италии рассказали, что у них возникают проблемы со спонсорством Зимних Игр. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, почему могла возникнуть такая ситуация.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, PDM

Спортсменка согласна с теми спонсорами, которые перестали работать с МОК.

"Олимпийские игры уже не такие как прежде, это можно назвать американским придатком, что в США скажут, то и делают. Я выступала в 1968 году, тогда у меня брали контроль, давали паспорт, что я — женщина, это делал Международный олимпийский комитет в той стране, куда мы приезжали на Игры", — рассказала Горохова.

Сейчас же на Олимпиаду допускают спортсменов, которые проваливают гендерные тесты.

Кроме того, спортсменка высказала, что ей абсолютно не понравилась церемония открытия Игр-2024.

"Спонсоры, вероятно, разрывают контракты из-за поведения МОК, отсутствия в соревнованиях ряда стран. Организаторы перестали быть объективными. МОК дает приглашения тем, кому сам хочет", — уверена Горохова.

Она добавила, что Олимпиада потеряла свой первоначальный вид и смысл, что спорт — это дружба, что спорт — это ради мира. Спортсмены из разных стран должны объединяться на Олимпиаде.

"Этого больше нет! Посмотрите, МОК отменяет в фехтовании жать руку. А ведь в этом и заключается весь смысл спорта. Несмотря на такую борьбу и проигрыш, выигрыш кого-то, в конце спортсмены жмут руку и уходят", — напомнила Горохова.

Она добавила, что для того, чтобы спонсоры возвращались, комитету нужно работать и быть объективными людьми, а подход должен быть ко всем спортсменам одинаковый.

Уточнения

Гали́на Евге́ньевна Горо́хова (род. 31 августа 1938, Москва) — советская фехтовальщица на рапирах, а позднее — тренер по фехтованию, трёхкратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира.



Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).





Летние Олимпийские игры 2024 — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).



