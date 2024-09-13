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ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из "Сочи"

Сауль Гуарирапа перешел в аренду из "Сочи" в ЦСКА
0:40
Спорт

На правах аренды в ЦСКА из Сочи перешел футболист из Венесуэлы Сауль Гуарирапа.

Сауль Гуарирапа перешел в аренду из "Сочи" в ЦСКА
Фото: commons.wikimedia.org by Biser Todorov, CC BY-SA 4.0

В прошлом сезоне он сыграл в десяти матчах РПЛ и забил восемь голов.

"Клуб заключил с венесуэльским нападающим арендное соглашение с правом выкупа. Футболист будет выступать за нашу команду под номером 9", — сообщили в пресс-службе клуба.

В этом сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа уже провёл за "Сочи" 9 матчей, в которых забил 1 мяч.

ЦСКА находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Сау́ль Алеха́ндро Гуарира́па Бриcе́ньо (исп. Saúl Alejandro Guarirapa Briceño; род. 18 октября 2002, Пуэрто-ла-Крус, Ансоатеги) — венесуэльский футболист, нападающий клуба «Сочи», выступающий на правах аренды за ЦСКА.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

«Со́чи» — российский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 4 июля 2018 года. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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