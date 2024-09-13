Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анапа, Сочи и Геленджик стали самыми популярными курортами Краснодарского края летом
Как приготовить ополаскиватель для волос из натуральных ингредиентов?
Депутат от партии "Новые люди" предложил ограничить оборот электроошейников в России
Лишний вес и скользкий пол могут привести к дисплазии тазобедренных суставов у питомца
Южная Корея импортирует рекордные объёмы алюминия из России
Пять элементов интерьера, которые визуально уменьшают комнату
Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Автомат или "механика": на что обратить внимание при выборе типа трансмиссии
Россияне стали бронировать туры в Великий Устюг на Новый год

Выяснилось, в какой клуб перешёл Артём Дзюба

Артём Дзюба стал игроком тольяттинского футбольного клуба "Акрон"
0:54
Спорт

Известный российский футболист Артём Дзюба продолжит свою профессиональную карьеру в российском клубе "Акрон" из Тольятти.

Артём Дзюба стал игроком тольяттинского футбольного клуба "Акрон"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Как пишет argumenti.ru со ссылкой на информацию, полученную от журналиста Ивана Карпова, 36-летний игрок уже проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с командой до конца текущего сезона.

Дзюба стал свободным агентом после ухода из московского "Локомотива" в мае этого года. Он провёл 39 игр за "Локомотив" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 9 голевых передач. Ранее он также выступал за "Спартак" и "Зенит".

"Акрон" — новый участник Российской Премьер-лиги. В текущем сезоне команда занимает 14-е место в турнирной таблице с пятью очками после семи сыгранных матчей.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Названо непреодолимое препятствие для использования Украиной Storm Shadow против России

Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.

Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Су-57. Российский могучий властелин современного неба
Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России
Какие цвета маникюра станут фаворитами этой осени: обзор модных оттенков сезона
Хотите больше чеснока? Узнайте, как обычная зола поможет увеличить урожай
На Угледарском направлении пора применять тяжёлые ФАБы Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не страдать от слизней
Самые дорогие породы собак: топ-3
Оксана Лут сообщает о рекордном урожае пшеницы
Оксана Лут сообщает о рекордном урожае пшеницы
Последние материалы
Лишний вес и скользкий пол могут привести к дисплазии тазобедренных суставов у питомца
Южная Корея импортирует рекордные объёмы алюминия из России
Пять элементов интерьера, которые визуально уменьшают комнату
Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Автомат или "механика": на что обратить внимание при выборе типа трансмиссии
Артём Дзюба стал игроком тольяттинского футбольного клуба "Акрон"
Россияне стали бронировать туры в Великий Устюг на Новый год
Неизвестная ветвь неандертальцев найдена в пещерах Франции
Фаршированные помидоры: запекаются в духовке, получаются мягкими и сочными
Причины появления секущихся кончиков: как неправильный уход вредит вашим локонам?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.