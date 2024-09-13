Выяснилось, в какой клуб перешёл Артём Дзюба

Известный российский футболист Артём Дзюба продолжит свою профессиональную карьеру в российском клубе "Акрон" из Тольятти.
Как пишет argumenti.ru со ссылкой на информацию, полученную от журналиста Ивана Карпова, 36-летний игрок уже проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с командой до конца текущего сезона.
Дзюба стал свободным агентом после ухода из московского "Локомотива" в мае этого года. Он провёл 39 игр за "Локомотив" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 9 голевых передач. Ранее он также выступал за "Спартак" и "Зенит".
"Акрон" — новый участник Российской Премьер-лиги. В текущем сезоне команда занимает 14-е место в турнирной таблице с пятью очками после семи сыгранных матчей.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.
«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. С сезона 2024/25 выступает в Премьер-лиге.
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