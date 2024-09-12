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Роналду: "Манчестер Юнайтед" нуждается в перестройке

Роналду считает, что "МЮ" нужна перестройка
0:56
Спорт

Нападающий саудовского ФК "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что английскому "Манчестер Юнайтед" нужны изменения.

Роналду считает, что "МЮ" нужна перестройка
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Футболиста возмутило высказывание тренера "МЮ". Из-за этого Роналду заявил, что "МЮ" нуждается в перестройке.

"Тренер говорит, что команда не может бороться за победу в чемпионате и Лиге чемпионов. Тренер "Манчестер Юнайтед" не может так говорить. Он может думать: "Может быть, у нас и нет такого потенциала, но я не могу этого сказать. Мы будем стараться. Мы должны попробовать", — цитирует Роналду Daily Mail со ссылкой на подкаст Rio Ferdinand Presents.

По словам Криштиану, главному тренеру английского клуба Эрику тен Хагу нужно послушать игрока Руда ван Нистелроя, поскольку он знает клуб, а клуб должен прислушиваться к тем парням, которые там были.

Уточнения

Э́рик тен Хаг (нидерл. Erik ten Hag, нидерландский: [̍ˈeːrɪk tən ɦɑx] ; 2 февраля 1970, Хаксберген, Оверэйссел) — нидерландский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед».

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Б

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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