Круз "закрыл" Олимпиаду-2024 бесплатно

Том Круз бесплатно выступил на закрытии ОИ-2024 в Париже

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известному по фильму "Миссия невыполнима" актеру Тому Крузу не заплатили за выступление на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024, которые провели в Париже.

Он выполнил эффектный трюк на закрытии, отказавшись от оплаты.

"Изначально идея заключалась в том, чтобы на стадионе был человек в балаклаве в качестве дублера. Круз сказал, что он в деле. Но только в том случае, если сделает все сам", — приводит слова главы оргкомитета ОИ-2028 Кейси Вассерманя РИА Новости Спорт.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).



