Французский жим и его влияние на силовые показатели: что нужно знать

Французский жим — это упражнение, нацеленное на развитие трицепсов, которое стало популярным в тренировочных программах как новичков, так и опытных атлетов. Несмотря на его кажущуюся простоту, французский жим обладает множеством преимуществ и может значительно улучшить вашу физическую форму.
Изолированная работа трицепсов. Французский жим помогает сосредоточиться на тренировке трицепсов, что способствует их более глубокой проработке и укреплению. Это важно для улучшения общей силы рук и достижения пропорционального развития мышц.
Улучшение формы рук. Регулярное выполнение этого упражнения способствует формированию четкого рельефа рук. Оно помогает избавиться от лишнего жира в области рук и делает их более подтянутыми и эстетичными.
Повышение функциональной силы. Сильные трицепсы необходимы не только для эстетики, но и для выполнения многих упражнений в тренажерном зале, таких как жим лежа и подтягивания. Укрепление трицепсов способствует улучшению общей силовой выносливости.
Разнообразие в тренировках. Французский жим можно выполнять с различными вариациями, включая жим с гантелями, штангой или EZ-грифом. Это позволяет разнообразить тренировки.
Разгибáние рук (францу́зский жим) — изолированное односуставное физическое упражнение для тренировки трицепса.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча.
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