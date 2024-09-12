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Три теракта предотвратили в Париже во время ОИ-2024

Во время Олимпиады в Париже были предотвращены три теракта
1:02
Спорт

Три террористических акта были предотвращены спецслужбами Франции в Париже во время проведения Олимпийских игр-2024. Об этом рассказал глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен.

Во время Олимпиады в Париже были предотвращены три теракта
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Напомним, что Летние Игры прошли с 26 июля по 11 августа.

Первый теракт боевики организовывали в барах в районе стадиона "Жоффруа Гишар" в Сен-Этьене. Именно там провели несколько матчей олимпийского турнира по футболу.

Второй раз террористы собирались атаковать "израильские учреждения или израильские представительства" в Париже во время Олимпиады.

"Израильские спортсмены не были целью боевиков", — уточнил Кристен.

Третий теракт организовывали два человека из Жиронды.

"Все, кто планировал атаки, были арестованы", — цитирует Кристена РБК Спорт.

Пять человек, в том числе одного несовершеннолетнего, обвинили.

Уточнения

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.
 

Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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