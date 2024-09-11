Израильский боец нанес матерную надпись с именем Усмана Нурмагомедова на боеприпас

Боец из Израиля Хаим Гозали нанес на снаряд матерную надпись с именем российского спортсмена, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова.
Сделал он это почему-то в графическом редакторе. Свои "художества" Гозали опубликовал в соцсетях.
"Еще один дагестанский мусор Усман Нурмагомедов рассказывает о страданиях жителей Газы. Меня тошнит от него", — подписал публикацию Гозали в соцсетях.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал своего брата Усмана сильнейшим бойцом на мировой арене.
Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.
Усма́н Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (авар. Гӏусман НурмухӀамадов; 17 апреля 1998, Кизилюрт) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017.
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.
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