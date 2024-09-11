Израильский боец нанес матерную надпись с именем Усмана Нурмагомедова на боеприпас

Израильский боец назвал Усмана Нурмагомедова "мусором"

0:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боец из Израиля Хаим Гозали нанес на снаряд матерную надпись с именем российского спортсмена, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/45644610@N03, CC BY-SA 3.0

Сделал он это почему-то в графическом редакторе. Свои "художества" Гозали опубликовал в соцсетях.

"Еще один дагестанский мусор Усман Нурмагомедов рассказывает о страданиях жителей Газы. Меня тошнит от него", — подписал публикацию Гозали в соцсетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал своего брата Усмана сильнейшим бойцом на мировой арене.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.





Усма́н Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (авар. Гӏусман НурмухӀамадов; 17 апреля 1998, Кизилюрт) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator. Чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

