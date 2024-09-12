Лабиринт на кукурузном поле в США появился в честь баскетболистки Кларк

Американцы необычным способом поздравили баскетболистку Кларк

0:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Америке фермер необычным образом выразил уважение к 22-летней баскетболистке Кейтлин Кларк.

Он создал лабиринт на кукурузном поле в честь спортсменки.

Напомним, что Кейтлин Кларк играет за баскетбольную команду "Индиана Фивер" из США.

Спортсменка ударно проводит дебютный сезон в женской НБА, набирая в среднем 19 очков за матч, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.



«Индиа́на Фи́вер» (англ. Indiana Fever) — американский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в Восточной конференции женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА).



Кейтлин Кларк (англ. Caitlin Clark; род. 22 января 2002, Де-Мойн, Айова) — американская баскетболистка, защитник.

