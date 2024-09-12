Лабиринт на кукурузном поле в США появился в честь баскетболистки Кларк

В Америке фермер необычным образом выразил уважение к 22-летней баскетболистке Кейтлин Кларк.
Он создал лабиринт на кукурузном поле в честь спортсменки.
Напомним, что Кейтлин Кларк играет за баскетбольную команду "Индиана Фивер" из США.
Спортсменка ударно проводит дебютный сезон в женской НБА, набирая в среднем 19 очков за матч, сообщает РИА Новости Спорт.
Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.
«Индиа́на Фи́вер» (англ. Indiana Fever) — американский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в Восточной конференции женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА).
Кейтлин Кларк (англ. Caitlin Clark; род. 22 января 2002, Де-Мойн, Айова) — американская баскетболистка, защитник.
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