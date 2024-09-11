Ника Кирьоса критикуют за оскорбительный комментарий в адрес Калинской

Ник Кирьоса оскорбительно прокомментировал публикацию с Анной Калинской

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Австралийского теннисиста Ника Кирьоса начали критиковать, за то что он оставил оскорбительный комментарий под публикацией со своей бывшей возлюбленной Анной Калинской.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, PDM

Он был с ней в отношениях до 2020 года, в комментариях теннисист написал "Second serve" ("Вторая подача") под старой совместной фотографией. Он намекнул на то, что у Калинской уже не первый бойфренд из мира тенниса.

Сейчас Анна в отношениях с первой ракеткой мира Янником Синнером, которого недавно поймали на допинге, но не отстранили от соревнований.

Кирьос регулярно критикует Синнера за допинговый скандал.

Болельщики требуют дисквалификации Кирьоса от работы комментатором на канале ESPN. Они считают его высказывание в адрес Калинской "отвратительным" и "женоненавистническим".

Позднее австралиец удалил комментарий, сообщает РИА Новости Спорт.

Уточнения

Ник Кирьос — австралийский теннисист, победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), финалист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), победитель 11 турниров ATP (из них семь в одиночном разряде).





А́нна Никола́евна Кали́нская (род. 2 декабря 1998, Москва) — российская теннисистка, победительница трёх турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2016); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2015); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.



Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024); победитель 17 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.

