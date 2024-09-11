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Украинский голкипер переплыл смертоносную реку, чтобы избежать мобилизации

Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
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Спорт

Голкипер из Украины Денис Шелихов переплыл смертоносную реку Тису, чтобы сбежать от мобилизации.

Украинский футболист переплыл реку, чтобы его не мобилизовали
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Сначала он очутился в Румынии, потом переехал в Белоруссию.

Дело в том, что этим летом у 35-летнего голкипера из Украины закончился контракт с сумской "Викторией". Он решил уехать из страны из-за этого.

По данным украинских журналистов, сделал футболист это нелегально, сбежав из страны, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

Дени́с Васи́льевич Ше́лихов (укр. Денис Васильович Шеліхов; род. 23 июня 1989, Херсон) — украинский футболист, вратарь клуба «Славия-Мозырь».

Уклоне́ние от вое́нной слу́жбы — умышленные действия, направленные на освобождение от призыва, прохождения или исполнения военной или альтернативной службы, совершенные лицом, призываемым на военную службу или проходящим её.
 

Ти́са (Тисса, Тейсс; укр. Тиса, венг. Tisza, словац. Tisa, серб. Тиса) — река в Европе, левый и самый длинный приток Дуная. Длина реки — 966 км.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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