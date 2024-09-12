Хоккеиста, который купил на Олимпиаде наркотики, дисквалифицировали

Хоккеиста Крэйга дисквалифицировали

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Хоккеиста Тома Крэйга, который был задержан полицией во время покупки кокаина в Париже, дисквалифицировали на год. Об этом рассказали в Федерации хоккея на траве Австралии.

Спортсмен позволил себе купить наркотики во время Олимпиады-2024.

Он не может больше выступать на соревнованиях с 9 сентября, полгода из дисквалификации спортсмена будут носить условный характер, сообщает "РБК Спорт".

Уточнения

Хоккей на траве — командный вид спорта (по одиннадцать человек в каждой команде), в который играют две команды, используя клюшку и мяч.



Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

