Бывший тренер "Челси" стал тренером сборной США

Почеттино возглавил сборную США по футболу

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Маурисио Почеттино сменил экс-наставника футбольной сборной США Грегга Берхалтера.

Последнего в июле этого года отправили в отставку после неудачного выступления на домашнем Кубке Америки, где футболисты не вышли в плей-офф.

Почеттино возглавил сборную США. Он будет тренировать игроков на домашнем чемпионате мира 2026 года. Он состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее Почеттино тренировал "Челси". Он уволился оттуда в мае 2024-го. Также аргентинский специалист работал в "Эспаньоле", "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и ПСЖ, пишет "РБК Спорт".

Уточнения

«То́ттенхэм Хо́тспур» (полное название — Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», англ. Tottenham Hotspur Football Club; английское произношение: [ˈtɒtənəm 'hɔtspɜ: 'futbɔ:l klʌb], «То́ттенем Хо́тспер») — английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, боро Харинги на севере Лондона.



«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси», англ. Chelsea Football Club, английское произношение: [ˈtʃɛlsiː 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.



Маури́сио Робе́рто Почетти́но Троссе́ро (исп. Mauricio Roberto Pochettino Trossero, испанское произношение: [mauˈɾisjo potʃeˈtino]; итальянское произношение: [poketˈtino]; род. 2 марта 1972, Мурфи, Санта-Фе) — аргентинский футболист и футбольный тренер.

