Кейн провел 100-й матч за сборную Англии

Кейн отметился дублем в сотом матче за Англию

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Футболист сборной Англии Гарри Кейн получил золотую кепку в честь 100-го матча за национальную команду.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Он провел свою юбилейную игру за Англию в Лиге наций против Финляндии (2:0) в золотых бутсах и даже оформил дубль.

Кстати, рекорд сборной по количеству матчей поставил вратарь Питер Шилтон (125), пишет "РБК Спорт".

Уточнения

Ли́га На́ций (англ. League of Nations, фр. Société des Nations, исп. Sociedad de las Naciones) — международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах.



Га́рри Э́двард Кейн (англ. Harry Edward Kane; род. 28 июля 1993 года, Уолтемстоу, Большой Лондон) — английский футболист, нападающий немецкого клуба «Бавария» и капитан национальной сборной Англии.



А́нглия (англ. England [ˈɪŋɡlənd]) — страна в составе Соединённого Королевства. Население Англии составляет 84 % от общего числа населения Великобритании.

