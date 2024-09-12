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Беспроигрышная серия аргентинцев прервалась в отсутствие Месси

Аргентина проиграла сборной Колумбии по футболу
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Спорт

Аргентина проиграла на гостевом стадионе колумбийцам в футбольном матче со счетом 1:2.

Аргентина проиграла сборной Колумбии по футболу
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil, CC BY 3.0

Это была игра в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Голы за Колумбию забили Йерсон Москера (25-я минута) и Хамес Родригес (60, с пенальти). У аргентинцев отличился Николас Гонсалес (48).

Травмированный лидер команды Аргентины Лионель Месси не вышел на поле. Возможно, из-за этого прервалась серия из 12 побед сборной подряд.

Ранее сборная Бразилии в гостях уступила команде Парагвая со счетом 0:1, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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