Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучшего, на его взгляд, спортсмена в истории.
Он считает баскетболиста Майкла Джордана величайшим.
"Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана. После просмотра сериала "Последний танец" я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси "РБК Спорт".
Ранее Шакил О'Нил назвал лучшим спортсмену в истории Джордана.
Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.
Шакил Рашоун О’Нил (англ. Shaquille Rashaun O'Neal; род. 6 марта 1972, Ньюарк, Нью-Джерси) — американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.