Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гибридный Honda Breeze: цена и технические характеристики
В каких городах нужно будет платить туристический налог
Готовим вкуснейшие котлеты с картофелем, кабачком и сыром
Военэксперт Литовкин: Украина давно не спрашивает разрешения на применение ракет
Sollers начнет выпуск гибридных пикапов платформе JAC T6
Эти собаки стоят как квартира в Москве: топ-3 пород
Световое загрязнение ухудшает способность пауков к ориентации
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания

Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом

Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории
0:32
Спорт

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучшего, на его взгляд, спортсмена в истории.

Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Он считает баскетболиста Майкла Джордана величайшим.

"Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана. После просмотра сериала "Последний танец" я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси "РБК Спорт".

Ранее Шакил О'Нил назвал лучшим спортсмену в истории Джордана.

Уточнения

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА.

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Шакил Рашоун О’Нил (англ. Shaquille Rashaun O'Neal; род. 6 марта 1972, Ньюарк, Нью-Джерси) — американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Поставки техники от Запада уже не покрывают большие потери ВСУ
Как распознать неисправность двигателя по состоянию свечей зажигания
При бронировании отеля стоит обратить внимание на 7 важных моментов
Рейтинг самых быстрых автомобилей по разгону до 60 миль в час
Как повысить урожайность озимого чеснока с помощью золы
Исследование: влияние добавленного сахара на биологический возраст человека
Простые рецепты для укрепления волос: масла и лук против выпадения
Следы динозавров подтверждают древнюю связь между континентами
Турецкая компания изготовила 100 тысяч кепок для штаба Трампа
Три простых шага к созданию идеальной спальни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.