Месси рассказал, кого считает величайшим спортсменом

Месси заявил, что считает Джордана величайшим спортсменом в истории

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучшего, на его взгляд, спортсмена в истории.

Он считает баскетболиста Майкла Джордана величайшим.

"Мне кажется, что когда дело касается спорта, то величайшим можно назвать Майкла Джордана. После просмотра сериала "Последний танец" я проникся и больше узнал о том, кем он был", — цитирует Месси "РБК Спорт".