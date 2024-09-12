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Польских хоккеистов оштрафовали за адресованный немцам баннер

Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за баннер их болельщиков
0:36
Спорт

Польский клуб "Уния Освенцим" выплатит €2 тысячи за баннер его болельщиков.

Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за баннер их болельщиков
Фото: commons.wikimedia.org by Олег Бхамбри (Вольтметро), CC BY-SA 3.0

Фанаты вывесили плакат во время домашнего матча хоккейной Лиги чемпионов с немецким клубом "Айсбарен Берлин". На баннере была надпись: "Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти".

Матч прошел 7 сентября и завершился победой немцев со счетом 4:1.

Лига обосновала штраф тем, что плакат фанатов содержал политическое послание, пишет РБК Спорт.

Уточнения

«Айсберен Берлин» ( — Белые медведи) — германский хоккейный клуб из Берлина. Создан в 1954 году как SC «Dynamo». Выступает в Немецкой хоккейной лиге (DEL).

Хокке́йный клуб «Уния» Осве́нцим — польский хоккейный клуб из города Освенцим. Основан в 1946 году. C 1958 по 1999 год клуб носил название КС «Уния» Освенцим, а с 1999 по 2006 — Двори Уния Освенцим. В 2006 клуб получил своё нынешнее название.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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