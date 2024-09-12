В допинг-пробе теннисиста Савельева нашли мельдоний

Теннисиста Савельева обвиняют в приеме запрещенных препаратов

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

В допинг-пробе российского теннисиста Даниила Савельева нашли запрещенный препарат мельдоний. Об этом рассказали на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Спортсмена временно отстранили от состязаний. 23-летний теннисист не будет играть с 20 августа 2024 года.

Положительную допинг-пробу он сдал 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF), который провели в Южной Африке, пишет РБК Спорт.

Россиянин не добился больших успехов, его лучший результат в мировом рейтинге — 1580-е место.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — нарушение одного из 11 антидопинговых правил. И в частности: употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.



Милдрона́т (mildronate), действующее вещество мельдо́ний (лат. meldonium) — метаболическое средство, он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов.



