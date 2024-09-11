43 спортсмена в Китае пожизненно дисквалифицировали из-за "договорняков"

В Китае 43 человека получил дисквалификацию за "договорняки"

43 спортсмена в Китае теперь пожизненно дисквалифицированы из-за того, что принимали участие в договорных матчах.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Такое решение приняла Китайская футбольная ассоциация (CFA).

Среди тех, кто получил такое жестокое наказание три бывших футболиста сборной страны. Всего в список внесли 38 футболистов и пять сотрудников клубов.

Кроме того, под пожизненное отстранение попал один экс-игрок национальной команды Южной Кореи, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.



Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.





Китайская футбольная ассоциация (中国足球协会, англ. Chinese Football Association, CFA) — руководящий футбольный орган в Китайской народной республике. Была сформирована в Пекине в 1955 году, в 1974 году была принята в члены Азиатской футбольной конфедерации, а затем в 1979 году — в ФИФА.

