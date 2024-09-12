Смирнов рассказал, как мировое сообщество относится к российским спортсменам

Президент ОКР Смирнов: многие в мире хотят, чтобы российские спортсмены вернулись

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказал мнение, что российский спорт продолжает вызывать интерес у мирового сообщества как с точки зрения зрелищности, так и в экономическом плане.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что противостояние спортсменов из США и России всегда привлекало внимание зрителей и организаторов, и мировое сообщество должно быть заинтересовано в участии российских спортсменов на крупных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры.

"Российский спорт по-прежнему привлекателен для мирового сообщества. И с точки зрения зрелищности, и с экономической точки зрения. Например, противостояние спортсменов США с СССР, а затем и России, всегда было востребованным и вызывало повышенный интерес у болельщиков, организаторов международных соревнований", — сказал Смирнов, которого цитирует Metaratings.ru.

Также Смирнов отметил, что несмотря на текущие ограничения и отсутствие российских атлетов на крупных международных турнирах, предпринимаются меры для поддержания их конкурентоспособности. В качестве примера он привел Игры БРИКС и другие соревнования, которые помогают российским спортсменам оставаться в форме и соревноваться с сильными атлетами.

На Олимпийских играх в Париже, прошедших с 26 июля по 11 августа, МОК допустил участие лишь 15 российских спортсменов, которые выступали под нейтральным флагом и без национальных символов.

Уточнения

Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России. Без признания НОК Международным олимпийским комитетом национальные команды не допускаются к участию в Олимпийских играх.



Вита́лий Смирно́в:



Смирнов, Виталий Александрович — Герой Социалистического Труда.

Смирнов, Виталий Борисович (1937—2019) — профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Смирнов, Виталий Георгиевич (род. 1935) — советский и российский деятель олимпийского движения, почётный президент Олимпийского комитета России, член МОК.

Смирнов, Виталий Кузьмич — доктор наук, профессор.

Смирнов, Виталий Фрильевич (род. 1978) — узбекистанский легкоатлет, чемпион Азии по декатлону.

Смирнов, Виталий (род. 1986) — латвийский футболист.