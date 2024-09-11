Плющенко запросил у президентского фонда грант в ₽22 млн на ледовое шоу

Плющенко запросил деньги на своё ледовое шоу из президентского фонда

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко запросил в Президентском фонде культурных инициатив грант в размере 22,45 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, PDM

Эти средства ему нужны на проведение ледового шоу на музыку П. И. Чайковского в ближайшие годы, пишет РБК Спорт.

"В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства — балеты П. И. Чайковского "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", — сказано в обосновании проекта Плющенко.

Также известно, что в шоу будут яркие мультимедийные решения, потрясающие декорации и костюмы.

Шоу планируется реализовать с 1 марта 2025 по 30 июня 2026 года. Всего на его организацию нужно 148,725 миллионов рублей.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.



