Ещё одна компания покинула число спонсоров Олимпийских игр

Компания Panasonic вышла из числа спонсоров Олимпийских игр

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Японский производитель бытовой техники и электронных товаров Panasonic спонсировал Олимпиаду с 1987 года. Сейчас компания вышла из числа спонсоров.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Причиной, скорее всего, стали Олимпийские игры, которые этим летом прошли в Париже.

Ранее стало известно, что другая японская компания, производитель автомобилей Toyota, не продлила спонсорский контракт с Международным олимпийским комитетом после проведения Летних Игр, пишет РБК Спорт.

Напомним, что российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Уточнения

Panasonic Holdings Corporation (яп. パナソニック ホールディングス株式会社 Панасоникку Хо:рудингусу кабусики-гайся) — крупная японская машиностроительная корпорация, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров. Штаб-квартира — в городе Кадома префектуры Осака (Япония). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2023 год компания заняла 356-е место. Входит в десятку крупнейших в мире производителей литий-ионных аккумуляторов, в частности производит их для электромобилей компании Tesla.





Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).



