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Макгрегор попал в число величайших бойцов в истории UFC

Уайт не включил Хабиба в число величайших бойцов в истории UFC
0:39
Спорт

Глава UFC Дэйна Уайт назвал ESPN четырёх лучших, по его мнению, бойцов в истории промоушена. В список попал ирландец Конор Макгрегор. Российского же бойца Хабиба Нурмагомедова Уайт не назвал.

Уайт не включил Хабиба в число величайших бойцов в истории UFC
Фото: flickr.com by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"У нас есть Джон Джонс. Также Ронда Раузи, в UFC не дрались бы женщины, если бы не она. Назову Жоржа Сен-Пьера и абсолютно точно Конора Макгрегора — он поднял игру на новый уровень и изменил её в глобальном масштабе", — сказал Уайт.

Напомним, что Хабиб — бывший чемпион UFC в лёгком весе, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Дэ́йна Фре́дерик Уа́йт-младший (англ. Dana Frederick White Jr.; род. 28 июля 1969) — американский бизнесмен, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам. Он также является владельцем промоушена Power Slap, занимающегося боями пощёчинами.
В августе 2019 года состояние Уайта оценивалось в 500 миллионов долларов.

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC. Первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулёгком и лёгком весе.

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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