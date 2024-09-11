Депай перешёл в ФК "Коринтианс"

Депай стал игроком бразильского клуба

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Форвард национальной команды Нидерландов Мемфис Депай стал игроком бразильского "Коринтианса". Стороны заключили контракт на два года.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

30-летний футболист будет играть за бразильский клуб до 31 декабря 2026 года.

Депай перешел туда на правах свободного агента после ухода из мадридского "Атлетико", пишет РБК Спорт.

Футболист провел 98 матчей и забил 46 голов за национальную сборную страны.

Уточнения

«Кори́нтианс» (полное название «Спортклуб „Коринтианс Паули́ста“», в Бразилии также иногда обозначается с помощью аббревиатуры SCCP) (порт. Sport Club Corinthians Paulista, бразильский португальский: [isˈpɔʁtʃi ˈklubi kʊˈɾĩtʃɐ̃s pawˈɫistɐ]) — бразильский спортивный клуб из города и штата Сан-Паулу. Наиболее известен своей футбольной командой.





Ме́мфис Депа́й (нидерл. Memphis Depay; нидерландское произношение: [ˈmɛmfɪs dəˈpɑi]; родился 13 февраля 1994 года, Мордрехт) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Коринтианс» и национальной сборной Нидерландов.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.



