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Пять признаков неэффективности вашей тренировки

Фитнес-эксперт Мосалёв: эффективная тренировка должна приносить удовольствие
1:59
Спорт

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв в беседе с NewsInfo. Ru назвал пять признаков того, что тренировка недостаточно эффективна.

Фитнес-эксперт Мосалёв: эффективная тренировка должна приносить удовольствие
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Для того, чтобы понять, есть ли результат от занятий или нет, сначала поставьте задачи и оцифровывайте их. Например, если хотите похудеть на определенное количество килограмм.

По словам эксперта, ощутимые изменения с телом обычно наступают на третий месяц.

Пять признаков неэффективных тренировок:

Усталость.

"Есть так называемый разговорный тест, которым пользуются опытные тренеры. Делая одно и то же упражнение, можно провоцировать подопечного на разговор, и, если он этот разговор абсолютно спокойно поддерживает, значит, нагрузка недостаточна, а следовательно, не эффективна”, — уточнил фитнес-директор.

Общее состояние сразу после тренировки.

"Если нет ощущения общей усталости, скорее всего, нагрузка была привычной, соответственно неэффективной", — добавил Мосалёв.

Состояние на следующий день или через день после тренировки.

"После нагрузок, не привычных для мышц, выделяется молочная кислота, и большинство людей это ощущает на следующий день (или через день) в виде мышечной боли", — отметил эксперт.

Кислота выделяется в случае, когда мышцы
получили нагрузку больше привычной.

Удовольствие от тренировки.

"Как только вы перестали получать положительные эмоции, значит, эффективность падает, поскольку появилось привыкание, а эндорфины способствуют повышению эффективности", — рассказал он.

Мнение окружающих, близких, родных людей, друзей.

Если они не говорят вам комплименты, можно прямо задать вопрос: "Может, что-то поменялось в моей внешности?". Если они только улыбаются в ответ, решайте об эффективности тренировок сами.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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