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Скала прокомментировал покушение на Трампа

Скала о покушении на Трампа: мы хотели увидеть, как он встаёт
0:44
Спорт

Известный американский актёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment Дуэйн "Скала" Джонсон высказался по поводу покушения на жизнь кандидата в президенты США и экс-лидера Штатов Дональда Трампа.

Скала о покушении на Трампа: мы хотели увидеть, как он встаёт
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По словам Скалы, он всегда приходил смотреть, как бойцы дерутся в WWE на "Мэдисон Сквер Гарден".

"Трамп подошёл ко мне и сказал: "Дай мне посмотреть на "народную бровь" (фирменное движение Скалы с поднятием брови)", — цитирует Джонсона "Чемпионат".

Он напомним, что кандидата в президенты хотели убить, для этого нет объяснения.

"Все американцы хотели увидеть, как Трамп встаёт после того выстрела", — цитирует Джонсона Wrestling Forum.

Уточнения

Дуэ́йн Ду́глас Джо́нсон (англ. Dwayne Douglas Johnson, псевдоним — Скала́, англ. The Rock; род. 2 мая 1972, Хейвард, США) — американский киноактёр, предприниматель, музыкант, певец, рестлер.
Его считают одним из величайших рестлеров всех времён, до начала актёрской карьеры он восемь лет выступал в WWE. Его фильмы собрали более 3,5 миллиардов долларов в Северной Америке и более 10,5 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых и высокооплачиваемых актёров в мире.
 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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